LIVE Trevisan-Gibson 4-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra batte per rimanere nel set

Al torneo di Roma del 2026, la partita tra Trevisan e Gibson si trova sul punteggio di 4-4 nel quarto set. L’australiana ha vinto il gioco successivo, portandosi avanti 5-4, dopo aver mandato a rete un rovescio incrociato. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 L’australiana manda a rete il rovescio ad incrociare. 5-4 Gioco Gibson. Punto trovato ancora con il servizio, stavolta con un perfetto colpo al centro. 40-15 Prima ad uscire vincente di Gibson. 30-15 A rete il dritto in corsa di Gibson. Fatica l’australiana quando Trevisan riesce a farla muovere per il campo. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Trevisan. L’azzurra cerca di anticipare il colpo e di essere aggressiva, ma la palla gli scappa via troppo forte. 15-0 Dritto in contropiede vincente di Gibson. Ottimo colpo dell’australiana in uscita dalla battuta. 4-4 Gioco Trevisan. Gibson manda in rete il dritto ad incrociare dal centro del campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra batte per rimanere nel set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Martina... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook