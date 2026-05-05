LIVE Trevisan-Gibson 4-5 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra batte per rimanere nel set

Al torneo WTA di Roma, la partita tra Trevisan e Gibson si trova sul punteggio di 4-5 nel quarto set. Gibson ha un set point a disposizione, mentre Trevisan cerca di rimanere nel set con un colpo incrociato che finisce a rete. La tensione si mantiene alta, e la sfida continua sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-ad Set point per Gibson. Il dritto ad incrociare di Trevisan termina a rete. 40-40 Risposta ad incrociare di rovescio pesantissima di Gibson! L’australiana scende poi a rete e chiude con lo schiaffo al volo ad incrociare. ad-40 Seconda al corpo di Trevisan che infastidisce l’australiana. Gibson manda largo il suo dritto. 40-40 Rovescio lungolinea perfetto di Gibson. Trevisan ci arriva in sci1volata, ma la sua palla finisce in rete. ad-40 Forza la risposta Gibson, il suo potente dritto termina però leggermente oltre la linea di fondo. 40-40 Ancora un rovescio ad incrociare potente che mette in difficoltà Trevisan.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-5, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra batte per rimanere nel set Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra batte per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 L’australiana manda a rete il rovescio ad incrociare. Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com