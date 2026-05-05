LIVE Trevisan-Gibson 4-6 6-0 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra crolla sotto i colpi potenti dell’australiana

Nel match tra Trevisan e Gibson ai quarti di finale del torneo di Roma, l’australiana ha vinto il primo set 6-4, poi Trevisan ha risposto con un set vinto 6-0. Nel quarto set, Gibson ha conquistato la vittoria 6-3, con l’azzurra che ha ceduto sotto i colpi potenti dell’avversaria durante l’intera partita. La sfida si è conclusa con la vittoria di Gibson in tre set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Quando la strada per Trevisan sembrava in discesa, cioè dopo aver vinto il secondo set ed aver già strappato il servizio all’avversaria in apertura di terzo parziale, Gibson è tornata quella di inizio match. L’australiana ha sbagliato poi molto meno, continuando a tirare sempre fortissimo e trovando tanti vincenti. 20.29 Gibson vince un match (4-6, 6-0. 3-6) con molti alti, ma altrettanti bassi. Nel secondo set l’australiana ha fatto vedere tutta la sua poca abitudine a giocare in questa superficie, venendo surclassata dall’esperienza della tennista azzurra. 3-6 Gibson si prende il match! Ancora una prima di battuta potente per l’australiana, Trevisan manda lunga la sua risposta di rovescio e decreta la vittoria della propria avversaria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra crolla sotto i colpi potenti dell’australiana Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora un break dell’australiana che si riporta avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-ad Trevisan si difende con le unghie e con i denti dai copi potenti dell’australiana. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 2-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: prova a reagire l’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Doppio fallo improvviso di Trevisan. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); Internazionali d’Italia 2026: programma 5 maggio, orari e dove vederli in TV. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: dubito contro-break dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com