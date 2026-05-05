LIVE Trevisan-Gibson 4-6 6-0 3-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | ancora un break dell’australiana che si riporta avanti

Nel match tra Trevisan e Gibson ai quarti di finale del torneo di Roma, l’australiana si è aggiudicata il primo set 6-4 prima di perdere il secondo 6-0. Nel terzo set, Gibson ha ottenuto un break portandosi avanti 4-3, mentre Trevisan ha tentato di reagire. Attualmente, il punteggio mostra Gibson in vantaggio con un break nel quarto set, che segna il punteggio di 3-4. La partita è in corso e viene seguita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-ad Trevisan si difende con le unghie e con i denti dai copi potenti dell’australiana. Quando lo scambio sembrava volgersi a suo favore però, l’azzurra spedisce in rete un facile dritto. 40-40 Prima vincente dell’azzurra! Annullata una palla break decisiva! 30-40 Gibson porta fuori dal campo l’azzurra col rovescio e poi scende a rete e trova un facile punto col rovescio. 30-30 Ancora un errore dell’azzurra in uscita dal servizio. Lungo il suo dritto dopo la risposta profonda dell’australiana. 30-15 Errore di Gibson che manda lungo il dritto ad incrociare. 15-15 Il nastro preso in risposta da Gibson mette in difficoltà Trevisan che manda lungo il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora un break dell’australiana che si riporta avanti Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 2-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: prova a reagire l’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Doppio fallo improvviso di Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di parziale dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Break Trevisan! Ancora un errore per l’australiana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: dubito contro-break dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com