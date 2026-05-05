LIVE Trevisan-Gibson 4-6 6-0 2-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | prova a reagire l’australiana

Al torneo di Roma, l’azzurra sta affrontando il secondo set contro l’avversaria australiana. Dopo aver perso il primo parziale 4-6, ha vinto il secondo 6-0 e ora si trova in vantaggio 2-1 nel terzo set. Durante uno scambio, Trevisan ha commesso un doppio fallo che ha portato a un punto improvviso per la rivale, con un punteggio di 0-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Doppio fallo improvviso di Trevisan. Calo che potrebbe risultare fatale all’azzurra. 0-30 Grande risposta di rovescio ad incrociare di Gibson. Torna a fare i punti grazie alla sua potenza l’australiana. 0-15 Lungo il dritto di Trevisan in uscita dal servizio. La risposta di Gibson rimane molto corta e bassa e risulta molto difficile per l’azzurra. 2-1 Gioco Gibson. Interrompe la striscia di 8 game consecutivi vinti da Trevisan l’australiana. Gibson si apre il campo con un bel rovescio lungolinea e trova il punto con un’altra palla corta. 40-0 Servizio e dritto vincente di Gibson. 30-0 Gibson chiama a rete Trevisan con una nuova palla corta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 2-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: prova a reagire l’australiana Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un ottimo rovescio in parallela di Gibson. Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com