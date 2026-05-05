LIVE Trevisan-Gibson 4-6 3-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di parziale dell’azzurra!

Durante il match di oggi a Roma, l’azzurra ha ottenuto il primo break nel secondo set, portandosi sul 3-0 contro l’avversaria australiana. Dopo aver vinto il primo set 6-4, la giocatrice italiana ha conquistato anche il secondo set senza perdere il servizio, grazie a un errore dell’avversaria. La partita è ancora in corso e le due atlete si stanno affrontando sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Break Trevisan! Ancora un errore per l’australiana. L’azzurra strappa ancora il servizio e si prende il doppio break di vantaggio. 0-40 Buio totale di Gibson adesso. Errore incredibile dell’australiana che con il campo completamente aperto spedisce lateralmente il suo rovescio. 0-30 Ennesimo gratuito dell’australiana in questo avvio di secondo parziale. Gibson spedisce a rete il dritto lungolinea. 0-15 Perfetto rovescio lungolinea di Trevisan! La difesa di Gibson termina larga. 2-0 Gioco Trevisan. L’azzurra conferma il break grazie all’errore dell’avversaria che manda il rovescio in risposta in rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di parziale dell’azzurra! Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra concede subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. LIVE Trevisan-Gibson 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra batte per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 L’australiana manda a rete il rovescio ad incrociare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com