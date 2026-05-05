LIVE Trevisan-Gibson 1-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | ritmi altissimi imposti dall’australiana

Nella partita tra Trevisan e Gibson valida per il torneo WTA di Roma 2026, l’australiana sta imponendo ritmi molto elevati. Attualmente il punteggio è di 1-4, con Gibson che mantiene un vantaggio consistente. Durante lo scambio, Gibson ha messo a segno un rovescio in parallela molto efficace, mentre Trevisan ha risposto con un rovescio lungolinea di grande potenza. La partita prosegue con grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un ottimo rovescio in parallela di Gibson. 15-30 Rovescio lungolinea molto pesante dell’australiana. Trevisan tenta la difesa, ma la palla finisce in rete. 0-30 Cerca il vincente in uscita dal servizio Gibson, il suo dritto termina però a rete. 0-15 Ottima risposta di rovescio dell’azzurra! Lungolinea perfetto di Trevisan. 2-4 Game Trevisan. L’azzurra annulla tre palla break e si prende il gioco grazie alla risposta di dritto dell’australiana che finisce in rete. ad-40 A rete il tentativo di rovescio ad incrociare di Gibson. 40-40 Si gira sul dritto Trevisan e poi trova il punto con il colpo inside-in.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australiana Notizie correlate Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match LIVE Trevisan-Gibson 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra concede subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenza; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook