LIVE Trevisan-Gibson 4-6 6-0 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di set dell’azzurra!

Durante il match tra Trevisan e Gibson a Roma, l’azzurra ha ottenuto un break all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo per 4-6. La partita si è poi conclusa con il secondo set vinto in modo netto dalla giocatrice locale, 6-0, e con Gibson avanti 1-0 nel terzo set prima di interrompersi. In un punto, Gibson ha colpito un dritto lungo di poco, portando il punteggio a 15-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo di pochissimo il dritto ad incrociare di Gibson. 1-0 Break in apertura di set per l’azzurra! Ottimo il suo dritto ad incrociare, l’australiana difende, ma il suo colpo è lungo. 15-40 Prima ad uscire vincente di Gibson. 0-40 Lungo il rovescio lungolinea di Gibson. Subito tre palle break per l’azzurra. 0-30 Ancora un’ottima risposta di Trevisan. Non riesce il colpo in controbalzo all’australiana. 0-15 Fuori il rovescio in uscita dal servizio di Gibson. Ottima la risposta profonda di Trevisan. Gibson comincia ancora al servizio. TERZO SET 6-0 Set senza storia vinto da Trevisan! Gibson alza uno stranissimo campanile difensivo che rimane corto in mezzo al campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di set dell’azzurra! Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di parziale dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Break Trevisan! Ancora un errore per l’australiana. LIVE Trevisan-Gibson 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra concede subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 3-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com