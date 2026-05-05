LIVE Trevisan-Gibson 4-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra strappa il servizio e si riposta in parità

Nel corso della partita tra Trevisan e Gibson a Roma, il punteggio si è stabilizzato sul 4-4. La giocatrice americana ha ottenuto il primo punto vincente, mentre in seguito ha colpito un dritto in corsa a rete, portandosi avanti nel punteggio. La sfida prosegue con entrambe le atlete impegnate a conquistare il game successivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima ad uscire vincente di Gibson. 30-15 A rete il dritto in corsa di Gibson. Fatica l’australiana quando Trevisan riesce a farla muovere per il campo. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Trevisan. L’azzurra cerca di anticipare il colpo e di essere aggressiva, ma la palla gli scappa via troppo forte. 15-0 Dritto in contropiede vincente di Gibson. Ottimo colpo dell’australiana in uscita dalla battuta. 4-4 Gioco Trevisan. Gibson manda in rete il dritto ad incrociare dal centro del campo. 40-0 Ancora una risposta lunga di Gibson sulla seconda dell’italiana. 30-0 Ottima seconda in kick ad uscire di Trevisan.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il servizio e si riposta in parità Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra concede subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. LIVE Trevisan-Gibson 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ritmi altissimi imposti dall’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - x.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook