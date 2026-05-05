LIVE Italia-Olanda 1-5 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Ranalli spreca un rigore!

Nella partita di pallanuoto femminile valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026, l'Olanda ha ottenuto un largo vantaggio contro l'Italia, chiudendo il secondo quarto con il punteggio di 1-5. Durante l'incontro, la giocatrice olandese Gorter ha segnato un gol su assist di Moolhuijzen, seguito da una risposta delle avversarie. In precedenza, un rigore assegnato alle italiane è stato fallito.