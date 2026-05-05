LIVE Italia-Olanda 1-5 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Ranalli spreca un rigore!
Nella partita di pallanuoto femminile valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026, l'Olanda ha ottenuto un largo vantaggio contro l'Italia, chiudendo il secondo quarto con il punteggio di 1-5. Durante l'incontro, la giocatrice olandese Gorter ha segnato un gol su assist di Moolhuijzen, seguito da una risposta delle avversarie. In precedenza, un rigore assegnato alle italiane è stato fallito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Olanda 1-5. 1.39? Gol di Gorter su assist di Moolhuijzen, rispondono subito le campionesse olandesi, Italia-Olanda 1-5. 2.00? Gooooooooooooool, Cocchiere sblocca finalmente le marcature azzurre, Italia-Olanda 1-4. 3.06? Timeout dell’Italia all’ennesimo tentativo di tiro sbagliato. 4.13? Rigore sbagliato anche da Ven de Kraats, pallone a lato. 5.41? Gol di Van de Kraats, ancora un gol in superiorità numerica, Italia-Olanda 0-4. 6.40? L’Italia deve scuotersi per riaprire la partita. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla all’Olanda. Finisce il primo quarto con un salvataggio di Gagliardi, Italia-Olanda 0-3.🔗 Leggi su Oasport.it
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