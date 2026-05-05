LIVE Italia-Olanda 0-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Ranalli spreca un rigore!
Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali del 2026, l'Olanda ha segnato il suo quarto gol contro l'Italia, con un risultato di 0-4. A 5 minuti e 41 secondi dal termine, un gol di Van de Kraats è stato segnato in superiorità numerica. Durante il match, una giocatrice italiana ha avuto l'opportunità di segnare un rigore, ma ha fallito. La partita si può seguire in diretta aggiornando la cronaca.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.41? Gol di Van de Kraats, ancora un gol in superiorità numerica, Italia-Olanda 0-4. 6.40? L’Italia deve scuotersi per riaprire la partita. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla all’Olanda. Finisce il primo quarto con un salvataggio di Gagliardi, Italia-Olanda 0-3. 1.56? Gol di Moolhuijzen dopo una bella azione offensiva, Italia-Olanda 0-3. 3.44? Rigore sbagliato da Ranalli. 4.57? Gol di Bosveld, palla che passa sotto le braccia di Sesena, Italia-Olanda 0-2. 5.55? Gol di Joustra che sfrutta la superiorità numerica, Italia-Olanda 0-1. 6.36? Grande parata di Aarts per l’Olanda. 7.59? Parte il primo quarto, palla all’Olanda.🔗 Leggi su Oasport.it
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