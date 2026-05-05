LIVE Italia-Olanda 0-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Ranalli spreca un rigore!

Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali del 2026, l'Olanda ha segnato il suo quarto gol contro l'Italia, con un risultato di 0-4. A 5 minuti e 41 secondi dal termine, un gol di Van de Kraats è stato segnato in superiorità numerica. Durante il match, una giocatrice italiana ha avuto l'opportunità di segnare un rigore, ma ha fallito. La partita si può seguire in diretta aggiornando la cronaca.