LIVE Italia-Spagna 3-3 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Ranalli schiaccia in rete!

La partita di pallanuoto femminile tra Italia e Spagna si è conclusa con un pareggio di 3-3. Durante l'incontro, un gol è stato segnato da Ranalli con un colpo di testa, mentre Bettini ha realizzato una palombella che ha portato il punteggio sull'1-1. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con azioni come una traversa di Prats e altri momenti salienti che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.19? Traversa di Prats. 4.09? Goooooooooooool, palombella perfetta di Bettini, Italia-Spagna 3-3. 5.00? Goooooooooooool, ancora Ranalli non perdona, Italia-Spagna 2-3. 6.18? Gol della Spagna con Prats che schiaccia in rete su assist di Ruiz, Italia-Spagna 1-3. 6.44? Gol di Gonzalez, risponde subito la nazionale iberica, Italia-Spagna 1-2. 7.10? Gooooooooooooooool, Ranalli, arriva il pari in superiorità numerica, Italia-Spagna 1-1. 7.39? Gol della Spagna con Ruiz Barril che dai sei metri non sbaglia, Italia-Spagna 0-1. 7.59? Inizia il primo quarto, palla alla Spagna. 20.19 In porta iniziano Sesena per l’Italia e Jimenez per la Spagna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Ranalli schiaccia in rete! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 1-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Cassia di forza mette in rete! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Europeo Under 20, Azzurrini ko con la Spagna, domani la semifinale con il Portogallo; LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; Spagna, prezzi produzione marzo accelerano al 3,4%; Vuelta di Spagna femminile 2026: Percorso, salite e favorite del grand tour spagnolo. LIVE Italia-Spagna 0-1, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39' Gol della Spagna con Ruiz Barril che dai sei metri non sbaglia, Italia-Spagna 0-1. 7.59' Inizia il primo ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com