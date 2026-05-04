LIVE Italia-Spagna 10-13 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Nell'ultimo quarto di partita della Coppa del Mondo di pallanuoto femminile, l’Italia si trova sotto di tre punti contro la Spagna, con il punteggio di 10-13. A circa 4 minuti e 35 secondi dalla fine, la squadra italiana chiede un time out. Poco prima, a 5 minuti e 36 secondi, la giocatrice avversaria ha segnato un gol dalla posizione favorevole. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.35? Time out per l’Italia. 5.36? Gol di Barril, che da posizione favorevole è implacabile, Italia-Spagna 10-13. 6.35? Claveria trova il gol con un incrocio, Italia-Spagna 10-12. 6.56? Gooooooooooool, Ranalli prova a dare la scossa, Italia-Spagna 10-11. 7.55? Inizia l’ultimo quarto di partita palla alla Spagna. Finisce il terzo quarto, Italia-Spagna 9-11. 1.13? Gooooooooool, Bianconi di forza, Italia-Spagna 9-11. 2.25? Gol di Barril, dai sei metri, Italia-Spagna 8-11. 4.00? Gol, di Gonzalez dopo una bella azione, Italia-Spagna 8-10. 4.24? Goooooooool, Tabani in superiorità numerica, Italia-Spagna 8-9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 10-13, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 9-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupire; Europeo Under 20, Azzurrini ko con la Spagna, domani la semifinale con il Portogallo; Spagna, tasso disoccupazione primo trimestre sale al 10,8%; UEFA Nations League 2026/27: calendario fase a leghe per nazione. LIVE Italia-Spagna 7-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: spettacolare parata di Sesena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.43' Gol di Ortiz, rigore che non lascia scampo, Italia-Spagna 7-8. 6.17' Gooooooooooooool, pareggio azzurro ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com