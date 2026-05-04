LIVE Italia-Spagna 5-6 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Ranalli schiaccia in rete!

Nella partita di pallanuoto femminile valida per la Coppa del Mondo del 2026, Italia e Spagna sono in parità 5-5, con il risultato che si decide negli ultimi minuti. Durante la gara, un’azione di Ranalli porta un gol importante per il team italiano. A un minuto e un quarto dalla fine, l’Italia chiede un time out per riorganizzarsi e tentare l’ultimo sforzo. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.15? Time out chiamato dall’Italia per recuperare la forma. 2.55? Gooooooooooooool, Leone riapre le speranze azzurre, Italia-Spagna 5-6. 3.17? Gol della Spagna, Gonzalez aumenta il vantaggio iberico, Italia-Spagna 4-6. 4.32? Gol della Spagna ancora una volta con Leiton, Italia-Spagna 4-5. 4.56? Attenzione challenge vinto della Spagna, gol di Leiton, Italia-Spagna 4-4. 5.24? Goooooooool, Bettini, rigore perfetto dopo un challenge vinto, Italia-Spagna 4-3. 5.39? Espulsione per Gonzalez, ma Cocchiere non sfrutta l’occasione. 7.23? Sesena risponde presenta su Ruiz. 7.59? Inizia il secondo quarto, palla all’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 5-6, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Ranalli schiaccia in rete! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Ranalli schiaccia in rete! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Europeo Under 20, Azzurrini ko con la Spagna, domani la semifinale con il Portogallo; LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupire; Governo marcatamente di sinistra e fronte sindacale compatto fattori decisivi nel ripristinare la dignità del lavoro; Testa a testa Spagna-Germania per avere una quinta squadra in Champions. LIVE Italia-Spagna 0-1, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39' Gol della Spagna con Ruiz Barril che dai sei metri non sbaglia, Italia-Spagna 0-1. 7.59' Inizia il primo ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com