LIVE Italia-Olanda 0-0 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 6:36, la porta dell’Olanda effettua una parata importante, mentre alle 7:59 si apre il primo quarto con il possesso delle olandesi. La partita tra Italia e Olanda della Coppa del Mondo femminile di pallanuoto 2026 è iniziata e la diretta è in corso. I tifosi sono pronti a seguire gli sviluppi di questa sfida, che si svolge in modalità live.

4.57' Gol di Bosveld, palla che passa sotto le braccia di Sesena, Italia-Olanda 0-2. 5.55' Gol di Joustra che sfrutta la superiorità numerica, Italia-Olanda 0-1. 18.20 L’Italia dopo questo match avrà l’ultima partita del secondo girone contro gli USA domani sera alle 20.15. 18.16 L’Italia aveva già vinto nella fase del primo gruppo con una rimonta fantastica, ma il match di oggi sarà sicuramente molto più complicato. 18.07 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Olanda di pallanuoto di World Cup femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa sfida nuovamente le campionesse dopo la precedente vittoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; World Cup a Rotterdam. Spagna-Italia 14-12, martedì l'Olanda; World Cup femminile: Ungheria battuta, la Grecia si avvicina a Sydney; Olanda - Svezia Altre partite: Live Calcio Aggiornamenti. LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: nuova sfida contro le campionesse d’EuropaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, ... oasport.it Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario 5 maggio, tv, streamingNella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la giornata di oggi, martedì 5 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, vedrà disputarsi gli ... oasport.it Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario 5 maggio, tv, streaming - x.com Funzionerebbe in Italia #amsterdam #curiositá #olanda #paesibassi - facebook.com facebook