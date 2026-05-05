LIVE Bronzetti-Kessler WTA Roma 2026 in DIRETTA | esordio complesso contro l’americana

Oggi si tiene l'incontro tra Lucia Bronzetti e McCartney Kessler, valido per il primo turno del torneo WTA 1000 di Roma 2026. La partita è seguita in diretta e rappresenta l’esordio di entrambe nel torneo. La sfida si svolge sul campo principale e viene trasmessa in tempo reale, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e sui punteggi durante tutto l’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia Bronzetti e McCartney Kessler, partita valevole per il primo turno del WTA 1000 di Roma 2026. L’italiana prova a rinascere nel torneo di casa contro l’americana al rientro. Lucia Bronzetti è scivolata in classifica alla posizione numero 173 del ranking WTA. Negli ultimi 12 mesi l’azzurra è andata in crisi di risultati, faticando ad esprimere il proprio gioco e facendola uscire dalla top 100. Bronzetti sta provando a risalire la china tra ITF e WTA 125: due settimane fa l’italiana ha raggiunto i quarti ad Oeiras, mentre settimana scorsa si è fermata al secondo turno nel W100di Wiesbaden.🔗 Leggi su Oasport.it

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