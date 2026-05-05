LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’americana vince il primo set
Nella partita in corso sulla terra battuta di Roma, l'americana ha conquistato il primo set contro la giocatrice italiana con il punteggio di 6-3. Al momento, il punteggio parziale è 30-15, con Bronzetti che cerca di rispondere con un dritto potente. La sfida continua tra le due tenniste, con gli appassionati che seguono aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona risposta di Bronzetti che spinge con il dritto successivo. 30-0 Splendida uscita con il rovescio lungolinea per Kessler. 15-0 L’americana si apre bene il campo con il dritto incrociato e poi incrocia con il rovescio Al servizio McCartney Kessler. SECONDO SET Rientra in campo l’azzurra Toilet break per Lucia Bronzetti 3-6 Gioco e primo set Kessler: risposta lungolinea vincente per l’americana. 30-40 Risposta profonda di Kessler. In rete l’inside-out di Bronzetti 30-30 Smorzata incrociata di Bronzetti. Kessler arriva bene sulla palla ma spedisce sul nastro il rovescio lungolinea 15-30 Prima ad uscire vincente.🔗 Leggi su Oasport.it
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Panoramica sull’argomento
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WTA Tennis in Rome Liveticker: McCartney Kessler gegen Lucia BronzettiRome (Italien) ist bis zum 17.05.2026 Schauplatz der Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 bringt dem Siegenden 1000 Weltranglistenpunkte. Insgesamt werden 8.312. news.de
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