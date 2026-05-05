LIVE Bronzetti-Kessler 2-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’americana annulla 3 palle break

Durante il match tra Bronzetti e Kessler nella fase finale del WTA Roma 2026, il punteggio attuale è di 2-2. Nell’ultima azione, Kessler ha commesso un errore colpendo male la palla, che è finita oltre il campo. In precedenza, l’americana ha annullato tre palle break, mantenendo il servizio in un momento cruciale del set. La partita si sta svolgendo in diretta con continui scambi tra le due giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Regalo di Kessler che colpisce male la palla, la quale termina abbondantemente fuori. 30-30 Di poco lungo il rovescio lungolinea di Kessler. 15-30 Kessler risponde bene, spinge con il rovescio da fondo e forza Bronzetti all’errore. 15-15 Splendido rovescio lungolinea di Kessler al termine di uno scambio combattuto sulla diagonale sinistra. 15-0 In rete il back dell’americana sul rovescio incrociato di Bronzetti 2-2 Gioco Kessler: lunga la risposta di rovescio di Bronzetti A-40 Prima ad uscire vincente. 40-40 Non impossibile l’attacco di Kessler, ma Bronzetti non ne approfitta e gioca un passante al corpo su cui l’americana chiude con la volee di rovescio 40-A In corridoio il rovescio lungolinea di Kessler.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 2-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana annulla 3 palle break Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia... Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: Bronzetti-Kessler, orario e dove vederla in TV e streaming; Diretta Kessler - Bronzetti (Internazionali BNL d'Italia); Tutti gli aggiornamenti del tennis in Diretta. LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Inizia il riscaldamento pre-match 15.20 Bronzetti e Kessler si avvicinano alla rete per il sorteggio 15.19 ... oasport.it Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com