LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 2-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera il break

Sul campo centrale di Roma, si sta disputando il match tra l’atleta italiana e l’avversaria americana, con il punteggio attuale di 3-6, 2-3. L’americana ha preso l’iniziativa, gestendo con sicurezza lo scambio e forzando l’errore dell’italiana con il diritto. L’atleta americana ha preso in mano il gioco, mentre l’italiana ha tentato di rispondere con una smorzata, senza però trovare il campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta dell’americana che prende in mano il gioco e manovra bene con il dritto forzando l’errore dell’azzurra 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il rovescio in uscita dal servizio di Kessler. 40-A Doppio fallo, il terzo del game per l’americana Seconda 40-40 Doppio fallo. Seconda A-40 Lunga la risposta di dritto di Bronzetti 40-40 Lunga la risposta di rovescio sulla prima ad uscire. 40-A Bronzetti tiene bene lo scambio con il rovescio e viene premiata dall’errore dell’americana 40-40 Kessler costruisce con il rovescio incrociato e poi chiude con il lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell’americana Al servizio McCartney Kessler 1-0 Gioco Bronzetti: lunga la risposta di... LIVE Bronzetti-Kessler 2-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana annulla 3 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Regalo di Kessler che colpisce male la palla, la quale termina abbondantemente fuori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva in apertura di 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Palla corta vincente di Bronzetti, che è stata bravissima nel corso dello scambio a mantenere grande ... oasport.it Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com