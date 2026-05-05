LIVE Bronzetti-Kessler 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra si salva in apertura

Al torneo WTA di Roma 2026, la partita tra Bronzetti e Kessler è iniziata con l’azzurra che ottiene il primo punto. Dopo un servizio di Kessler, Bronzetti sale 1-0, grazie a un colpo lungo dell’americana. La prima partita si è conclusa con un gioco di Bronzetti, mentre Kessler ha risposto con una risposta lunga di rovescio. La sfida continua con il punteggio ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell’americana Al servizio McCartney Kessler 1-0 Gioco Bronzetti: lunga la risposta di rovescio di Kessler. A-40 Servizio e dritto per Bronzetti 40-40 In corridoio lo smash di Kessler, che aveva manovrato bene con il dritto per poi giocare una volee profonda. 40-A Kessler accelera bene con il rovescio lungolinea. 40-40 Prima ad uscire in kick e dritto dalla parte opposta. 30-40 Scappa in lunghezza il dritto dell’italiana 30-30 Kessler si apre bene il campo. Bronzetti tenta un disperato dritto lungolinea in corsa, su cui l’americana incrocia bene con il rovescio per poi chiudere con lo schiaffo al volo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva in apertura Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia... Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Live McCartney Kessler - Lucia Bronzetti - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 05/05/2026; LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americana; Diretta Kessler - Bronzetti (Internazionali BNL d'Italia); Internazionali d’Italia 2026: Bronzetti-Kessler, orario e dove vederla in TV e streaming. LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Inizia il riscaldamento pre-match 15.20 Bronzetti e Kessler si avvicinano alla rete per il sorteggio 15.19 ... oasport.it WTA Tennis in Rome Liveticker: McCartney Kessler gegen Lucia BronzettiRome (Italien) ist bis zum 17.05.2026 Schauplatz der Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 bringt dem Siegenden 1000 Weltranglistenpunkte. Insgesamt werden ... news.de Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com