LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 7-5 3-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera il break

Al torneo WTA di Roma 2026, la partita tra Bronzetti e Kessler si è conclusa con il punteggio di 3-6, 7-5, 3-4 in favore della tennista tedesca, che conduceva nel set decisivo. Durante l’incontro, Bronzetti ha recuperato un break in un momento chiave, mentre il punteggio vedeva 30-0 dopo un punto vinto con un rovescio lungo di Kessler. Un nastro ha modificato la traiettoria di un dritto di Bronzetti, trasformandolo in una palla corta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lungo il rovescio di Kessler. 15-0 Il nastro accorcia la traiettoria del dritto di Bronzetti e lo trasforma in una palla corta. 3-4 Break Bronzetti: Kessler vanifica una splendida prima spedendo fuori lo schiaffo al volo di dritto. 0-40 Bronzetti scivola bene e trova un buon cross di rovescio, su cui Kessler tenta una complicata uscita in lungolinea che si ferma in rete. 0-30 Si ferma a metà rete il rovescio dell’americana 0-15 Kessler perde il controllo del colpo in uscita dal servizio. 2-4 Break Kessler: l’americana spinge con il dritto e trova il vincente in risposta. Seconda 30-40 Ottima risposta con il dritto lungolinea per Kessler che ottiene il punto diretto Seconda 30-30 Splendida smorzata di Bronzetti sul back corto di Kessler.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta dell’americana che prende in mano il gioco e manovra bene con il dritto forzando... LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto vincente dal centro del campo per l’italiana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel set decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il ... oasport.it Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com