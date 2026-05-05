LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 3-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera il break

In un match della tappa di Roma del circuito WTA, l’atleta italiana ha recuperato un break durante il secondo set, portandosi sul 3-4 dopo aver perso il primo con il punteggio di 3-6. Al momento, la giocatrice straniera ha ottenuto un punto con un diritto vincente dal centro del campo, portandosi sul 40-0, mentre l’italiana ha conquistato il primo punto del game. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto vincente dal centro del campo per l’italiana. 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Pizzica la riga il dritto a sventaglio di Bronzetti 3-4 Break Bronzetti: lungo il dritto dell’americana. Seconda 40-A Risposta aggressiva di Bronzetti che spinge con il dritto successivo e chiude con lo schiaffo al volo 40-40 Sulla riga il rovescio incrociato di Bronzetti che forza l’errore di Kessler. 40-30 Kessler trova un grande strettino di dritto che le permette di aprirsi il campo e di chiudere con il colpo successivo 30-30 Rimane alto il tentativo di palla corta di Bronzetti. Kessler legge in anticipo le intenzioni dell’avversaria, arriva bene sulla palla e chiude con il dritto 15-30 Kessler va fuori giri con il colpo in uscita dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta dell’americana che prende in mano il gioco e manovra bene con il dritto forzando... LIVE Bronzetti-Kessler 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell’americana Al servizio McCartney Kessler 1-0 Gioco Bronzetti: lunga la risposta di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il ... oasport.it Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com