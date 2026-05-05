LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 3-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera il break

Da oasport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un match della tappa di Roma del circuito WTA, l’atleta italiana ha recuperato un break durante il secondo set, portandosi sul 3-4 dopo aver perso il primo con il punteggio di 3-6. Al momento, la giocatrice straniera ha ottenuto un punto con un diritto vincente dal centro del campo, portandosi sul 40-0, mentre l’italiana ha conquistato il primo punto del game. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto vincente dal centro del campo per l’italiana. 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Pizzica la riga il dritto a sventaglio di Bronzetti 3-4 Break Bronzetti: lungo il dritto dell’americana. Seconda 40-A Risposta aggressiva di Bronzetti che spinge con il dritto successivo e chiude con lo schiaffo al volo 40-40 Sulla riga il rovescio incrociato di Bronzetti che forza l’errore di Kessler. 40-30 Kessler trova un grande strettino di dritto che le permette di aprirsi il campo e di chiudere con il colpo successivo 30-30 Rimane alto il tentativo di palla corta di Bronzetti. Kessler legge in anticipo le intenzioni dell’avversaria, arriva bene sulla palla e chiude con il dritto 15-30 Kessler va fuori giri con il colpo in uscita dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it

live bronzetti kessler 3 6 3 4 wta roma 2026 in diretta l8217azzurra recupera il break
© Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break

Notizie correlate

LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta dell’americana che prende in mano il gioco e manovra bene con il dritto forzando...

LIVE Bronzetti-Kessler 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente dell’americana Al servizio McCartney Kessler 1-0 Gioco Bronzetti: lunga la risposta di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

bronzetti kessler live bronzetti kessler 3LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il ... oasport.it

bronzetti kessler live bronzetti kessler 3Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.