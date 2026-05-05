LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 7-5 1-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’americana recupera il break

Durante il match tra Bronzetti e Kessler ai quarti di finale del torneo WTA di Roma, l’americana ha recuperato un break e ha vinto il secondo set 7-5, portandosi sul 1-2 nel terzo parziale. Kessler ha ottenuto un punto vincente al centro nel primo gioco del game, mantenendo il servizio. Bronzetti ha risposto con un colpo di dritto accelerato e un ace, mentre Kessler ha concluso uno scambio con un rovescio lungolinea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Kessler: prima al centro vincente per l’americana che torna a tenere un servizio 40-15 Bronzetti si apre il campo con l’accelerazione di dritto e chiude con il colpo successivo 40-0 Ace! 30-0 Rovescio lungolinea perfetto per Kessler. 15-0 L’americana spinge sulla diagonale sinistra e poi chiude con il dritto dalla parte opposta. 1-1 Break Kessler: lungo il rovescio di Bronzetti. 40-A Bronzetti incrocia bene con il rovescio. Kessler arriva sulla palla ed accelera con il rovescio lungolinea, su cui l’italiana non trova il campo con il dritto 40-40 Prima ad uscire vincente. 30-40 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio 30-30 Regalo dell’americana che a campo aperto tira lungo il rovescio dal centro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana recupera il break Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta dell’americana che prende in mano il gioco e manovra bene con il dritto forzando... LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto vincente dal centro del campo per l’italiana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il ... oasport.it WTA Tennis in Rome Liveticker: McCartney Kessler gegen Lucia BronzettiRome (Italien) ist bis zum 17.05.2026 Schauplatz der Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 bringt dem Siegenden 1000 Weltranglistenpunkte. Insgesamt werden 8.312. news.de Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com