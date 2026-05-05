LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 7-5 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Nel match tra Bronzetti e Kessler a Roma, la partita ha visto un primo set vinto dalla tedesca con il punteggio di 6-3. Nel secondo, l’azzurra ha risposto con un 7-5, portando la sfida al terzo set. Attualmente, il punteggio è di 1-0 in favore di Bronzetti, che ha ottenuto un break nel primo gioco del set. Le due giocatrici hanno superato le due ore di gioco, con scambi intensi e momenti di pressione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Prima al centro vincente. Scoccano in questo momento le due ore di gioco 0-15 Risposta aggressiva di Kessler che forza l’errore dell’azzurra Al servizio Lucia Bronzetti 1-0 Break Bronzetti: in rete il rovescio in uscita dal servizio dell’americana. 0-40 Grande profondità da fondo di Bronzetti. Kessler prova ad uscire dallo scambio ma il rovescio lungolinea termina abbondantemente fuori 0-30 Bronzetti aggredisce la seconda con la risposta di dritto e chiude con il colpo successivo. 0-15 Doppio fallo. Al servizio McCartney Kessler. TERZO SET Rientra in campo l’americana Toilet break Kessler 7-5 Gioco e secondo set Bronzetti: l’azzurra chiude il parziale con il dritto inside-in vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di 3° set Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 1-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: americana avanti di set e breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Break Kessler: doppio fallo per Bronzetti. LIVE Bronzetti-Kessler 2-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana annulla 3 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Regalo di Kessler che colpisce male la palla, la quale termina abbondantemente fuori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 7-5, 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Kessler arriva sulla smorzata ma non trova il campo con il recupero. 2-3 Break Bronzetti: in rete il ... oasport.it WTA Tennis in Rome Liveticker: McCartney Kessler gegen Lucia BronzettiRome (Italien) ist bis zum 17.05.2026 Schauplatz der Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 bringt dem Siegenden 1000 Weltranglistenpunkte. Insgesamt werden 8.312. news.de Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com