LIVE Bronzetti-Kessler 3-6 1-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | americana avanti di set e break

Nella partita di oggi a Roma, l'americana Kessler conduce con un punteggio di 3-6, 1-3 contro l'italiana Bronzetti. Dopo aver conquistato il primo set, Kessler ha mantenuto il vantaggio nel secondo, con un break che ha portato il punteggio a 1-3. Durante il match, Bronzetti ha commesso un doppio fallo, e Kessler ha realizzato un punto con un dritto lungolinea in corsa, chiudendo un punto vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Break Kessler: doppio fallo per Bronzetti. Seconda 0-40 Splendido dritto lungolinea di Kessler che in corsa aggancia bene la palla e trova un vincente imprendibile. 0-30 Doppio fallo. 0-15 In rete il rovescio lungolinea di Bronzetti 1-2 Gioco Kessler: prima vincente dell’americana. 40-0 Sulla riga il rovescio in uscita dal servizio 30-0 Kessler comanda sin dalla prima e chiude con il dritto. 15-0 Kessler arriva bene sulla smorzata e chiude con il dritto. 1-1 Gioco Bronzetti: buon servizio dell’italiana che esce vincitrice da un game fiume. A-40 Palla corta vincente di Bronzetti, che è stata bravissima nel corso dello scambio a mantenere grande profondità in difesa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, 1-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: americana avanti di set e break Notizie correlate LIVE Bronzetti-Kessler 2-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana annulla 3 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Regalo di Kessler che colpisce male la palla, la quale termina abbondantemente fuori. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona risposta di Bronzetti che spinge con il dritto successivo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streaming; Sport in tv oggi (martedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Bronzetti-Kessler 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’americana vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-40 Grande risposta con il rovescio lungolinea per Kessler che poi accelera con il dritto successivo ... oasport.it WTA Tennis in Rome Liveticker: McCartney Kessler gegen Lucia BronzettiRome (Italien) ist bis zum 17.05.2026 Schauplatz der Internazionali BNL d'Italia - Rome, ITA. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 bringt dem Siegenden 1000 Weltranglistenpunkte. Insgesamt werden 8.312. news.de Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com