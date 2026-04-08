LIVE Alle 21 Barcellona-Atletico Madrid le ultime | c' è Lewandowski Alvarez-Griezmann per Simeone

Alle 21 si disputerà il match tra Barcellona e Atletico Madrid, valido per i quarti di finale di Champions League. Sul campo del Camp Nou sono presenti i giocatori principali di entrambe le squadre, tra cui Lewandowski per i blaugrana e Alvarez e Griezmann per i madrileni, che sono stati annunciati nelle formazioni ufficiali. La partita si preannuncia intensa e decisiva per la qualificazione alle semifinali.

(4-4-2): Musso; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Diego Pablo Simeone. (4-2-3-1): J.García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; E.García, Pedri; Yamal, Fermín Lopez, Rashford; Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick. Il direttore di gara sarà István Kovács, che ha arbitrato la finale dello scorso anno. Insieme a lui gli assistenti Mihai Marica e Ferenc Tunyogi e il quarto uomo Szabolcs Kovacs. Al Var ci sarà Christian Dingert, Avar Tiago Martins. La partita è in programma mercoledì 8 aprile alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso LIVE sui canali di SkySport, SkyGo e NOW TV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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