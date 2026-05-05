Un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio si è verificata nella città di Liuyang, provocando la morte di 21 persone e il ferimento di 61 altri. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le cause dell'incidente e verificare se le procedure di sicurezza siano state rispettate. Sono stati arrestati alcuni dirigenti responsabili della gestione dell’impianto, mentre si stanno raccogliendo dettagli sul funzionamento dell’impianto al momento dell’esplosione.

? Cosa scoprirai Come hanno causato l'esplosione le procedure di sicurezza della fabbrica?. Chi sono i dirigenti arrestati per la gestione del disastro?. Perché questo settore continua a registrare incidenti così frequenti?. Quali dettagli rivelano le riprese aeree sulle macerie della fabbrica?.? In Breve 480 soccorritori operano tra le macerie con escavatori nel distretto di Liuyang.. Autorità hanno stabilito perimetro di sicurezza e evacuazione entro 3 chilometri.. Dirigenti della Huasheng Fireworks sono stati arrestati dalla polizia locale.. Liuyang produce il 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina.. Almeno 21 persone hanno perso la vita e 61 risultano ferite dopo l’esplosione avvenuta alle 16:43 di lunedì presso lo stabilimento Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liuyang, esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: 21 morti e 61 feriti

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