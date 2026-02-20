Esplosione alla fabbrica di fuochi d' artificio a Trevi nel Lazio indagato il titolare

Il titolare di una fabbrica di fuochi d'artificio a Trevi nel Lazio è stato iscritto nel registro degli indagati dopo l’esplosione avvenuta il 5 febbraio negli Altipiani di Arcinazzo. L’incidente ha provocato danni materiali e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’esplosione e valutare eventuali responsabilità. La comunità locale si chiede ora quali siano le reali cause dell’accaduto.

Svolta nelle indagini sull'esplosione che ha scosso gli Altipiani di Arcinazzo lo scorso 5 febbraio nella parte sita nel comune di Trevi Nel Lazio (Frosinone). La Procura della Repubblica di Frosinone ha formalmente iscritto nel registro degli indagati il cinquantacinquenne titolare della nota fabbrica di fuochi d'artificio di Trevi nel Lazio. Le ipotesi di reato contestate dalla magistratura sono pesanti: si procede per lesioni personali gravissime e plurime, unite a gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'imprenditore sarà interrogato nei prossimi giorni alla presenza del suo difensore di fiducia, l'avvocato Giampiero Vellucci.