Esplosione in una fabbrica è strage | 18 morti e molti feriti

Una forte esplosione ha colpito una fabbrica all’alba, causando la morte di 18 persone e numerosi feriti. Il boato si è diffuso mentre il turno mattutino stava per iniziare, sorprendendo i lavoratori presenti. Le autorità sono intervenute sul posto per le operazioni di soccorso e le verifiche sulla causa dell’incidente. La scena è stata immediatamente messa sotto controllo.

l boato è arrivato all'alba, quando la luce era ancora incerta e il turno del mattino stava per entrare nel vivo. Un rumore secco, violentissimo, seguito da una colonna di fumo denso che si è alzata sopra i capannoni industriali. In pochi istanti, quello che fino a un attimo prima era un luogo di lavoro si è trasformato in uno scenario di macerie e lamiere contorte. All'interno dello stabilimento si stavano svolgendo operazioni delicate legate alla lavorazione di materiali ad alto rischio. Secondo le prime ricostruzioni, l'innesco sarebbe partito da una delle sezioni produttive più sensibili. L'onda d'urto ha spazzato via pareti divisorie, scardinato tetti, scaraventato detriti a decine di metri di distanza.