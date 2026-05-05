Liu Jo il marketing cambierà sede | timori per i trasferimenti da Carpi a Milano dei dipendenti

A partire dal prossimo mese, il dipartimento marketing e comunicazione di Liu Jo potrebbe trasferirsi dalla sede di Carpi a quella di Milano. La possibile decisione ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti, che temono cambiamenti significativi legati a questa operazione. La notizia ha generato attenzione tra coloro che lavorano nell’azienda, mentre l’azienda stessa non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul tema.

Carpi (Modena), 5 maggio 2026 – Si respira un clima di preoccupazione in Liu Jo per la ventilata ipotesi di un trasferimento, già a partire dal prossimo mese, del dipartimento marketing e comunicazione dalla sede centrale di Carpi agli uffici di Milano. Il tema è stato al centro della partecipata assemblea sindacale che, ieri mattina, ha visto coinvolti circa 300 lavoratori oltre alle rappresentanze confederali che avevano incontrato l’azienda verso fine aprile. L’operazione di trasferimento interesserebbe 14 dipendenti (sui 16 totali) del settore marketing, ma – secondo alcune fonti – non sarebbe la sola ad essere messa in calendario: potrebbero infatti essere coinvolti anche altri 14 lavoratori del settore commerciale e 20 della gestione retail.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liu Jo, il marketing cambierà sede: timori per i trasferimenti da Carpi a Milano dei dipendenti Notizie correlate Leggi anche: Tutto su Liu Jo Stivale ‘glam’ Liu Jo X Leonie Hanne Leggi anche: Tutto su Liu Jo Orologio Liu Jo Luxury Panoramica sull’argomento Si parla di: Liu Jo, il marketing cambierà sede: timori per i trasferimenti da Carpi a Milano dei dipendenti. Liu Jo, il marketing cambierà sede: timori per i trasferimenti da Carpi a Milano dei dipendentiCarpi (Modena), 5 maggio 2026 – Si respira un clima di preoccupazione in Liu Jo per la ventilata ipotesi di un trasferimento, già a partire dal prossimo mese, del dipartimento marketing e comunicazion ... ilrestodelcarlino.it Retailtune, il digital marketing per la moda. Il caso di Liu JoRetailtune innova le sue tecniche di digital marketing in senso omnichannel. La piena connessione tra store, e-commerce e touchpoint digitali è alla base di una strategia commerciale che mette al ... engage.it