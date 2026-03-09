Liu Jo ha lanciato un nuovo stivale chiamato ‘glam’ in collaborazione con la influencer Leonie Hanne. La collezione presenta modelli dal design elegante e dettagli curati nei minimi particolari. La linea è disponibile sul sito ufficiale e presso alcuni negozi selezionati. Il prodotto include varianti di colore e taglie diverse, rivolgendosi a un pubblico amante dello stile raffinato.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Raso, strass e silhouette: l’estetica del ‘Glam’ Liu Jo. L’incontro tra la maison Liu Jo e l’influencer Leonie Hanne ha prodotto un oggetto che trascende la semplice calzatura per diventare un vero e proprio statement di moda. Lo stivale ‘Glam’ si presenta come una dichiarazione d’intenti visiva immediata, dove la scelta dei materiali gioca un ruolo fondamentale nella percezione dell’eleganza. Il tessuto base è il raso, un materiale noto per la sua superficie liscia e lucida che riflette la luce in modo morbido, offrendo una base perfetta per l’applicazione decorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tutto su Liu Jo Stivale ‘glam’ Liu Jo X Leonie Hanne

