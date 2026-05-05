Little Rocket Games le uscite del secondo trimestre 2026

Nel secondo trimestre del 2026, Little Rocket Games annuncia una serie di nuove uscite e aggiornamenti per il suo catalogo. La società ha programmato diverse espansioni e il ritorno di alcuni titoli molto attesi, che saranno disponibili nei mesi tra aprile e giugno. Questa fase si inserisce nel piano di sviluppo dell’azienda, che mira a rafforzare la sua presenza nel settore dei giochi digitali.

Little Rocket Games prosegue il 2026 con un secondo trimestre ricco di novità, espansioni e attesi ritorni. Tra nuovi titoli, linee che si ampliano e ristampe fondamentali, la proposta si conferma varia, accessibile e capace di parlare a tutti i giocatori e giocatrici, grandi e piccini. APRILE – Sfide di strategia e nuove esperienze. Hidden Leaders Duel. Solo uno potrà sedere sul trono. Ma entrambi combatteranno con astuzia. L’universo di Hidden Leaders si evolve in una versione per due giocatori: un duello compatto e teso, dove ogni scelta conta. Tra alleanze segrete, Eroi misteriosi e gestione delle due Camere, i giocatori si contendono il controllo della Valle del Fiume Verde in partite rapide ma ricche di colpi di scena.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Little Rocket Games, le uscite del secondo trimestre 2026 Notizie correlate Aumento della bolletta elettrica per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Incremento dell’8,1% per chi è in Maggior Tutela Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta dell’energia elettrica per il... Renault, primo trimestre positivo: +3,8% in Europa, è il secondo costruttore del continenteIl 22 aprile 2026, Renault ha presentato i risultati commerciali del primo trimestre, delineando il profilo di un marchio in solida crescita globale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Xbox Game Pass: la Wave 2 di aprile; EA Sports FC svela il Team of the Season della Bundesliga; Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda parte di aprile, da Aphelion a Final Fantasy 5; eFootball presenta il crossover con Naruto Shippuden. Little Rocket Games, le uscite del secondo trimestre 2026Little Rocket Games prosegue il 2026 con un secondo trimestre ricco di novità, espansioni ... msn.com Little Rocket Games porta a PLAY Bologna 2026 tante novitàDal 22 al 24 maggio Little Rocket Games sarà tra i protagonisti di PLAY – Festival del Gioco di Bologna, presentandosi con uno stand interamente dedicato alla scoperta. playstationbit.com Abbiamo tanti appuntamenti in arrivo e non vediamo l’ora di svelarli tutti. Questo è il secondo! Ti aspettiamo venerdì 22 maggio alle 15:00 per giocare con @boardgamesfever a The Chicken Job! Ci vediamo al @playfestivaldelgioco ! - facebook.com facebook