Nel primo trimestre del 2026, Renault ha registrato un incremento del 3,8% nelle vendite in Europa, confermandosi come il secondo costruttore più grande del continente. Il 22 aprile, l'azienda ha reso noti i dati commerciali del periodo, evidenziando una crescita stabile e una strategia focalizzata sulla qualità dei veicoli e sull'elettrificazione. Questi risultati fanno parte di un quadro in cui il marchio continua a espandersi a livello globale.

Il 22 aprile 2026, Renault ha presentato i risultati commerciali del primo trimestre, delineando il profilo di un marchio in solida crescita globale grazie a una strategia che punta tutto sulla qualità e sull'elettrificazione. Con 397.602 veicoli venduti nel mondo, il colosso francese ha registrato un incremento del 2,2% rispetto all'anno precedente. In Europa, la performance è stata particolarmente robusta con 255.200 unità consegnate (PC+LCV), segnando un +3,8% che ha permesso al brand di scalare una posizione e diventare il secondo marchio nel continente, mantenendo una quota di mercato stabile al 6,4%. La spinta dell’elettrificazione. Il vero motore che ha permesso di raggiungere questi traguardi è la positiva accelerazione verso il "green": in Europa, oltre il 65% delle vendite di autovetture (PC) è elettrificato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault, primo trimestre positivo: +3,8% in Europa, è il secondo costruttore del continente

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