Aumento della bolletta elettrica per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre 2026
Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta dell'energia elettrica per i clienti in tutela subirà un incremento dell'8,1%. Questo aumento riguarda specificamente i consumatori considerati vulnerabili e riguarda il cosiddetto “cliente tipo”. L'incremento si applica alle tariffe di maggior tutela, che vengono aggiornate periodicamente. I dettagli sono stati comunicati dalle autorità competenti in materia di energia.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Incremento dell’8,1% per chi è in Maggior Tutela. Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta dell’energia elettrica per il cosiddetto “cliente tipo” vulnerabile subirà un aumento dell’8,1%. La variazione riguarda esclusivamente gli utenti che rientrano nel regime di Maggior Tutela, un segmento che include circa 3 milioni di consumatori. Chi riguarda l’aggiornamento. L’adeguamento tariffario interessa soltanto i clienti classificati come vulnerabili, ovvero coloro che, per condizioni economiche o personali, continuano a essere serviti nel mercato tutelato. Questo gruppo resta quindi soggetto agli aggiornamenti periodici stabiliti dall’autorità competente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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