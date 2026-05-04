Latina lavori sul litorale | manutenzione di passerelle camminamenti e docce

A Latina, sono iniziati i lavori di manutenzione lungo il litorale, riguardanti la riparazione delle passerelle, dei camminamenti e l’installazione di nuove docce. Le operazioni interessano diverse zone della costa e sono finalizzate a migliorare le strutture già presenti. L’intervento, iniziato il 4 maggio 2026, coinvolge tecnici e operai impegnati nelle attività di ripristino e messa in sicurezza delle aree pubbliche.

Latina, 4 maggio 2026 – Sono partiti gli interventi di manutenzione delle passerelle, dei camminamenti e il posizionamento delle docce sul litorale di Latina. I lavori, avviati in vista della stagione estiva, dovrebbero concludersi entro la metà di maggio. Le operazioni riguardano in particolare il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture esistenti, molte delle quali risultano danneggiate soprattutto nel tratto di Capo Portiere e Foce Verde. In queste aree la ditta incaricata è al lavoro per completare gli interventi nei tempi previsti. Nuovi camminamenti sul litorale di Latina. Novità anche sul fronte dell’accessibilità. È previsto il posizionamento di tre nuovi camminamenti tra Rio Martino e Capo Portiere, a servizio degli accessi agli arenili.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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