Malpensa metà aeroporto chiude dal 16 marzo al 9 maggio per lavori a una delle due piste Parte dei voli dirottati su Linate

Dal 16 marzo al 9 maggio, metà dell’aeroporto di Malpensa sarà chiusa per lavori su una delle due piste. Durante questo periodo, alcuni voli saranno dirottati su Linate. La chiusura è stata decisa per consentire interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dello scalo. La decisione interessa i voli nazionali e internazionali in partenza e in arrivo nel periodo indicato.

Da lunedì prossimo lavori in corso all'aeroporto di Malpensa, che conferma "la chiusura temporanea della pista 35L17R alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell'infrastruttura". Durante il periodo lo scalo varesino resterà operativo grazie all'utilizzo della seconda pista, con una riduzione però della capacità complessiva. Una nota congiunta di Enac e Sea spiega che sono previste una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l'obiettivo di minimizzare gli impatti sull'operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.