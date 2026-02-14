Aggredisce un anziano e i carabinieri che erano intervenuti per soccorrerlo arrestato un 48enne

Un uomo di 48 anni di origini congolesi ha aggredito un anziano e i carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio è avvenuto questa mattina in una strada del centro, quando il 48enne ha cercato di sfuggire alle forze dell’ordine dopo aver colpito il pensionato. I militari sono riusciti a bloccare l’aggressore e a portarlo in caserma.

Aggredisce un anziano e i carabinieri che erano intervenuti per gestire l’accaduto, arrestato un uomo di origini congolesi di 48 anni. L’episodio è accaduto martedì 10 febbraio scorso quando l’attenzione dei militari è stata attirata da un uomo che, nel corso del pomeriggio, urlava minacce contro un anziano seduto su una panchina in piazza Tasso. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine la situazione è degenerata rapidamente: l’uomo si è avventato contro l’anziano colpendolo al volto. I militari dell’arma si sono interposti tra la vittima e l’uomo per interrompere l’aggressione. In quel frangente, il quarantottenne ha rivolto la propria furia contro i carabinieri colpendoli con calci e pugni prima di essere immobilizzato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

