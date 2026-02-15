Una lite per un posto auto ha portato a uno scontro armato tra un padre di 50 anni e suo figlio di 26, entrambi residenti nel Pavese. Durante l’alterco, uno sconosciuto ha esploso otto colpi con una pistola automatica, ferendo i due uomini. La sparatoria è avvenuta in una casa di corte, creando scompiglio tra i vicini.

Otto colpi con una pistola automatica contro un padre e figlio, rispettivamente di 50 e 26 anni, entrambi residenti nel Pavese. È avvenuto venerdì sera in una casa di corte alla periferia di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. A spararli è stato un uomo di 57 anni, che già nelle ore successive è stato arrestato per duplice tentato omicidio aggravato e detenzione illecita di arma. L’uomo, residente a Brugherio, era già noto alle forze dell’ordine. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco all’interno di una corte condominiale in via Torrazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spari in una casa di corte. Padre e figlio feriti nella lite per i parcheggi

Un uomo ha sparato nel cortile di casa a Brugherio, ferendo un padre e un figlio, perché la discussione tra vicini è degenerata in violenza.

