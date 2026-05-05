Lite furiosa tra coniugi in pieno centro | volano schiaffi e sputi per gelosia

Una lite tra coniugi in pieno centro si è trasformata in un alterco violento, coinvolgendo insulti, schiaffi e sputi. L'episodio, che si è verificato di giorno, ha attirato l'attenzione dei passanti e del vicinato, mentre i vicini hanno assistito a momenti di tensione tra i due. Non sono stati riportati dettagli sulle cause dell'accesa discussione, ma la scena ha causato sconcerto tra chi si trovava nelle vicinanze.

Insulti, schiaffi, sputi. Una lite domestica che è esplosa con una violenza tale da richiamare l'attenzione di tutto il vicinato. Protagonisti una coppia di coniugi sessantenni – lui pensionato, lei casalinga – che si sono affrontati nella loro abitazione in un condominio non molto distante dal.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Grande Fratello Vip, volano i guanti in cucina: lite furiosa tra Elia e MussoliniDalle parole alla tensione alle stelle: lo scontro nasce dalla difesa di Francesca Manzini e degenera in pochi secondi La lite tra Elia e Mussolini... Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enneANCONA- Calci, schiaffi e minacce in pieno centro cittadino, davanti ai passanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lite furiosa tra coniugi in pieno centro: volano schiaffi e sputi per gelosia. Lite tra coniugi con sputi e insulti in un condominio, intervento delle forze dell’ordineUna coppia di coniugi sessantenni - lui pensionato, lei casalinga - ha dato vita ad una lite in famiglia in un’abitazione di un condominio non molto distante dal tribunale di Agrigento ... grandangoloagrigento.it Lite tra coniugi durante la festa di CarnevaleMomenti di tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio, in un centro commerciale di Isernia, per una lite tra coniugi degenerata fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. rainews.it