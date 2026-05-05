L’Italia ha 4 squadre di curling! Constantini isolata Zardini Lacedelli diventa skip Spiller nuovo avanza | chi va ai Mondiali?

L’Italia si prepara a schierare quattro squadre di curling nella prossima stagione, un numero mai raggiunto prima. Tra le novità, una delle atlete è diventata skip, mentre un’altra ha deciso di cambiare squadra. Nel frattempo, una formazione ha registrato l’ingresso di un nuovo componente. La situazione vede anche alcune separazioni e scissioni tra le squadre italiane, con l’obiettivo di qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Mai così tanta abbondanza nel curling tricolore: tra scissioni e separazioni, l’Italia avrà quattro squadre di vertice nella prossima stagione. Due compagini maschili e due formazioni femminili saranno protagoniste dopo l’estate e saranno chiamate a contendersi il diritto di partecipare ai grandi eventi internazionali: chi giocherà gli Europei di fine ottobre e chi avrà la possibilità di scendere sul ghiaccio per i Mondiali previsti tra aprile e maggio? A conti fatti, nell’ultimo decennio si è sempre saputo con esattezza quali fossero i quartetti designati per rappresentare il Bel Paese negli appuntamenti di riferimento del calendario, ma nel 2026-2027 bisognerà passare attraverso una selezione interna che non è mai stata così brutale.🔗 Leggi su Oasport.it

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