Curling Mondiali maschili 2026 a Ogden | l’Italia riparte da Spiller skip Retornaz si ferma dopo Milano Cortina

Venerdì 27 marzo si apre la 67ª edizione del Campionato del Mondo di curling maschile, che si svolgerà a Ogden e vedrà la partecipazione di 13 nazioni. L’Italia sarà rappresentata dal giovane Stefano Spiller, campione mondiale juniores nel 2025, che assumerà il ruolo di skip. Dopo la partecipazione a Milano Cortina, Retornaz non prenderà parte a questa competizione.

Al via venerdì 27 marzo la 67ª edizione del LGT World Men’s Curling Championship con 13 nazioni. Lo skip azzurro sarà il giovane Stefano Spiller, campione mondiale junior 2025. Confermati Mosaner, Arman e Pimpini. Primo impegno sabato alle 2 contro il Canada Parte venerdì 27 marzo da Ogden, nello Utah, a circa 40 km a nord di Salt Lake City, la 67ª edizione dei Campionati Mondiali maschili di curling, ufficialmente denominati LGT World Men’s Curling Championship. Tredici le nazioni al via, tra cui un’Italia che si presenta con una formazione inedita e con tante aspettative sul giovane skip chiamato a raccogliere un’eredità importante. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Curling, l’Italia guarda al futuro! Retornaz non farà i Mondiali, lo skip sarà una grande speranzaJoel Retornaz non parteciperà ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno a Ogden (USA) dal 27 marzo al 4 aprile.

Curling, l’Italia lancia Stefano Spiller ai Mondiali. Tanti cambi di skip, Mouat assente, c’è la stella EdinL’Italia si presenterà con un nuovo skip ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno sul ghiaccio di Ogden (USA) dal 27 marzo al 4...

Tutti gli aggiornamenti su Milano Cortina

Temi più discussi: Classifica evento - Uomini Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Curling, l’Italia al via del Mondiale maschile con una squadra inedita - FISG; Curling, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026. Assente Joel Retornaz, c’è una giovane speranza; Mondiali di curling, Italia a Ogden senza Retornaz: guida Spiller.

Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaL'Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). La nostra Nazionale, reduce dalla ... oasport.it

Amos Mosaner, l'anima di un'Italia che vuole ripartire più forte di prima ai Campionati del mondo di curling 2026I Campionati del mondo di curling 2026 offrono all'Italia l'occasione di mettersi alle spalle l'eliminazione dal round robin di Milano Cortina 2026, un'edizione casalinga dei Giochi Olimpici che per A ... olympics.com

Canadian Chamber in Italy: “I canadesi Tra i più presenti a Milano Cortina. Interessati al tessile di qui” - facebook.com facebook

Placca di titanio nell'orbita dopo l'incidente shock a #MilanoCortina, #KamilaSellier: "La mia vista..." x.com