L’Italia ha annunciato il nuovo capitano per i Mondiali di curling 2026, che si terranno a Ogden, negli Stati Uniti, dal 27 marzo al 4 aprile. La squadra cambierà formazione rispetto alle precedenti competizioni, con numerosi cambi di skip rispetto al passato. Tra le assenze spicca l’assenza di Mouat, mentre al suo posto ci sarà la star Edin.

L’Italia si presenterà con un nuovo skip ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno sul ghiaccio di Ogden (USA) dal 27 marzo al 4 aprile. Dopo quasi due decenni in prima linea, Joel Retornaz non sarà della partita per questa edizione della rassegna iridata: il grande veterano lascerà spazio a una giovane promessa del patrimonio tricolore, capace di laurearsi Campione del Mondo juniores lo scorso anno e fresco argento nella kermesse giovanile andata in scena poche settimane fa. Il Bel Paese ripartirà da Stefano Spiller, promettente 20enne che rappresenta il futuro del movimento tricolore e che potrebbe dare una svolta. Servirà... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia lancia Stefano Spiller ai Mondiali. Tanti cambi di skip, Mouat assente, c’è la stella Edin

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