Il presidente della Repubblica ha reso omaggio ai campioni del tennis italiano durante una cerimonia al Quirinale. In occasione dell’evento, ha ricordato anche Alex Zanardi, menzionando le sue qualità e il suo percorso. Un esperto ha spiegato come il successo degli atleti italiani abbia contribuito a rafforzare la reputazione dello sport nel paese, sottolineando i risultati raggiunti a livello internazionale.

? Cosa scoprirai Quali parole ha usato Mattarella per ricordare Alex Zanardi?. Come ha spiegato Buonfiglio il successo globale degli azzurri?. Chi sono i protagonisti del prossimo traguardo al Foro Italico?. Perché il tennis italiano è diventato un modello organizzativo mondiale?.? In Breve Presidente CONI Luciano Buonfiglio loda la gestione della Federazione di tennis.. Mattarella dedica un pensiero solenne ad Alex Zanardi scomparso il 2 maggio.. Successi di Sinner a Madrid citati durante l'udienza al Quirinale.. Prossimi appuntamenti azzurri fissati per gli Internazionali di Roma e Roland Garros.. Il Presidente della Sergio Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale i campioni del tennis italiani, celebrando i recenti traguardi ottenuti nelle competizioni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella al Quirinale: omaggio ai campioni del tennis azzurro

Mattarella all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

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Le nazionali vincitrici di Davis Cup e Billie Jean King Cup oggi al Quirinale per incontrare il Presidente Sergio Mattarella - facebook.com facebook