Mattarella al Quirinale | omaggio ai campioni del tennis azzurro
Il presidente della Repubblica ha reso omaggio ai campioni del tennis italiano durante una cerimonia al Quirinale. In occasione dell’evento, ha ricordato anche Alex Zanardi, menzionando le sue qualità e il suo percorso. Un esperto ha spiegato come il successo degli atleti italiani abbia contribuito a rafforzare la reputazione dello sport nel paese, sottolineando i risultati raggiunti a livello internazionale.
? Cosa scoprirai Quali parole ha usato Mattarella per ricordare Alex Zanardi?. Come ha spiegato Buonfiglio il successo globale degli azzurri?. Chi sono i protagonisti del prossimo traguardo al Foro Italico?. Perché il tennis italiano è diventato un modello organizzativo mondiale?.? In Breve Presidente CONI Luciano Buonfiglio loda la gestione della Federazione di tennis.. Mattarella dedica un pensiero solenne ad Alex Zanardi scomparso il 2 maggio.. Successi di Sinner a Madrid citati durante l'udienza al Quirinale.. Prossimi appuntamenti azzurri fissati per gli Internazionali di Roma e Roland Garros.. Il Presidente della Sergio Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale i campioni del tennis italiani, celebrando i recenti traguardi ottenuti nelle competizioni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Mattarella all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026
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Le nazionali vincitrici di Davis Cup e Billie Jean King Cup oggi al Quirinale per incontrare il Presidente Sergio Mattarella - facebook.com facebook