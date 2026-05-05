Lista Udc-Noi Moderati fuori dai giochi Respinto appello al Consiglio di Stato

La lista Udc-Noi Moderati non potrà partecipare alle elezioni amministrative di Gallipoli in programma il 24 e 25 maggio, dopo che il suo appello è stato respinto dal Consiglio di Stato. La Sottocommissione elettorale circondariale aveva già deciso di escluderla, motivo per cui l’istanza presentata dai rappresentanti della lista non ha avuto esito positivo. La decisione definitiva lascia quindi invariata la situazione di esclusione per questa lista.

GALLIPOLI - Resta fuori da i giochi la lista elettorale dell’Udc-Noi Moderati presentata nei giorni scorsi per competere alla tornata elettorale per le amministrative cittadine di Gallipoli del 24 e 25 maggio prossimo, e ricusata dalla Sottocommissione elettorale circondariale avendo riscontrato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compaginiGALLIPOLI – Nessuna riammissione giudiziaria per la lista elettorale dell’Udc-Noi Moderati, presentata venerdì scorso, per competere alla tornata... Lista Udc-Noi Moderati esclusa, in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissioneGALLIPOLI – Lista ricusata per vizi di forma da parte della Commissione elettorale comunale che, poche ore dopo il termine ultimo di presentazione,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compagini; Esclusa dalla competizione elettorale, la lista Udc-Noi Moderati fa ricorso al TAR; Lista Udc-Noi Moderati esclusa, in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissione; Gallipoli, elezioni amministrative: i candidati e le coalizioni, tutti i nomi. Esclusa una lista. Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compaginiDiscussa in mattinata al Tar l’impugnazione dell’atto di esclusione della lista dei centristi da parte della dalla Sottocommissione elettorale circondariale. Per i giudici non ci sono le condizioni pe ... lecceprima.it Esclusa dalla competizione elettorale, la lista Udc-Noi Moderati fa ricorso al TARApproda al Tar di Lecce il caso dell’esclusione della lista Udc – Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Flavio Fasano, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. I candidati e i ra ... trnews.it Gallipoli, Lista elettorale bocciata ora la palla passa al Tar Sedicii candidati consiglieri in attesa della pronuncia dei giudici In sospeso anche nomi molto noti della politica cittadina ELEONORA TRICARICO • GALLIPOLI. La lista "Udc-Noi Mode. rati" è stata escl - facebook.com facebook