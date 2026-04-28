Lista Udc-Noi Moderati esclusa in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissione

Poche ore dopo la scadenza per la presentazione delle liste, la Commissione elettorale comunale ha escluso la lista Udc-Noi Moderati, che sosteneva il candidato sindaco Flavio Fasano, per motivi di vizi di forma. La decisione ha portato all'esclusione dalla competizione elettorale. Nella serata è stato depositato un ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per ottenere la riammissione della lista.

GALLIPOLI – Lista ricusata per vizi di forma da parte della Commissione elettorale comunale che, poche ore dopo il termine ultimo di presentazione, ha escluso la lista dei centristi Udc-Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Flavio Fasano, dalla competizione elettorale a causa di alcune.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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