Lista Udc-Noi Moderati ricorso respinto La corsa di Fasano prosegue con otto compagini

La lista Udc-Noi Moderati, presentata la settimana scorsa per le elezioni comunali di Gallipoli, non è stata ammessa alle competizioni elettorali. La decisione è stata presa dalla Sottocommissione elettorale circondariale, che ha respinto il ricorso presentato, confermando che la lista non potrà partecipare alla tornata di maggio. Non sono state avviate procedure giudiziarie a riguardo e la corsa elettorale prosegue con altre otto formazioni.

GALLIPOLI – Nessuna riammissione giudiziaria per la lista elettorale dell’Udc-Noi Moderati, presentata venerdì scorso, per competere alla tornata elettorale per le amministrative cittadine di Gallipoli del 24 e 25 maggio prossimo, e ricusata dalla Sottocommissione elettorale circondariale avendo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lista Udc-Noi Moderati esclusa, in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissioneGALLIPOLI – Lista ricusata per vizi di forma da parte della Commissione elettorale comunale che, poche ore dopo il termine ultimo di presentazione,... Fasano cerca mediazione, Di Mattina spinge per Nazaro e Caiffa in lista. L’Udc arruola QuintanaIl candidato della coalizione civica e del centrodestra nella riunione di domani cercherà la sintesi sull’ipotesi di accogliere gli ex consiglieri... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lista Udc-Noi Moderati esclusa, in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissione; Esclusa dalla competizione elettorale, la lista Udc-Noi Moderati fa ricorso al TAR; Gallipoli, elezioni amministrative: i candidati e le coalizioni, tutti i nomi. Esclusa una lista; Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Noi Moderati-Sud chiama Nord a sostegno di Luigi Gentile. Lista Udc-Noi Moderati esclusa, in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissioneDopo l’analisi delle motivazioni alla base della ricusazione da parte della commissione elettorale i segretari dei partiti hanno dato mandato all’avvocati Lembo per tentare di rientrate in corsa nella ... lecceprima.it Esclusa dalla competizione elettorale, la lista Udc-Noi Moderati fa ricorso al TARApproda al Tar di Lecce il caso dell’esclusione della lista Udc – Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Flavio Fasano, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. I candidati e i ra ... trnews.it TeleRama. . La lista Udc-Noi Moderati, esclusa dalla competizione elettorale a sostegno di Flavio Fasano, presenta ricorso al Tar. I candidati contestano la decisione della Sottocommissione elettorale che ha bocciato la lista per presunte irregolarità nelle firm - facebook.com facebook