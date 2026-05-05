Lista esclusa a Mattinata Giuseppe Basta | Mi preoccupa il silenzio assordante delle istituzioni

A Mattinata si sono verificati recenti sviluppi riguardanti l’esclusione di una lista elettorale. Un rappresentante ha commentato la situazione evidenziando la preoccupazione per il silenzio delle autorità competenti. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni cittadini e candidati coinvolti. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle istituzioni in merito alle motivazioni di questa esclusione.

Quanto accaduto a Mattinata ahimè non mi stupisce. Piuttosto mi rammarica tanto. Non è il caso di analizzare la sentenza del Tar, che svolgendo il proprio lavoro giudica solo sulla legittimità, senza entrare nel merito della questione. Ciò che mi rammarica è in primis il silenzio assordante delle istituzioni. Riempirsi le bocche in occasione del 25 aprile, delle feste nazionali, per poi tacere quando accadono queste cose, di certo non fa onore. Soprattutto mi rammarica che un paese, che UNA COMUNITÀ possa essere privata, a causa di un mero errore formale, della possibilità di scegliere. Della possibilità di effettuare liberamente e democraticamente la scelta tra più candidati, anziché accettare supinamente che il candidato sindaco sia uno, e che tutta la sua squadra vada a sedersi tra i banchi del consiglio comunale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Lista esclusa a Mattinata, Giuseppe Basta: “Mi preoccupa il silenzio assordante delle istituzioni” Notizie correlate Leggi anche: Lista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: “Il nostro compito era accendere una luce” Clamoroso a Mattinata, lista dell'avversario del sindaco esclusa per eccesso di firmeColpo di scena nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali per il Comune di Mattinata. Una raccolta di contenuti OBIETTIVO MATTINATA Lista esclusa per troppe firme: il TAR conferma la decisione su Obiettivo MattinataMANFREDONIA – È legittima l’esclusione di una lista elettorale che presenta un numero di sottoscrizioni superiore al limite massimo previsto dalla legge. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale Amm ... statoquotidiano.it SOSTEGNO ARENA Clamoroso a Mattinata: esclusa la lista Obiettivo Mattinata a sostegno di ArenaAl centro del provvedimento c’è il numero delle firme raccolte: la lista è stata sottoscritta da 140 elettori, un dato che supera il limite ... statoquotidiano.it