Clamoroso a Mattinata lista dell' avversario del sindaco esclusa per eccesso di firme

A Mattinata si è verificato un episodio sorprendente nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali. La lista presentata dall’opposizione è stata esclusa a causa di un eccesso di firme raccolte. La decisione si basa su un verbale ufficiale, e al momento non sono ancora state ufficializzate le motivazioni precise che hanno portato a questa esclusione. La vicenda sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino la politica locale.

Colpo di scena nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali per il Comune di Mattinata. Con il verbale n. 26 del 25 aprile 2026, la sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia ha ufficializzato la non ammissione della lista ‘Obiettivo Mattinata’ che sostiene la candidatura a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate “Troppe firme”: a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindacoIncredibile a Mattinata: la lista del candidato sindaco Pasquale Arena, “Obiettivo Mattinata”, è stata esclusa dalla competizione elettorale dalla... Leggi anche: Lista civica Capecchi Sindaco. Da oggi la raccolta delle firme