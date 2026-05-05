Lissone furto dopo un passaggio in auto | rubata collana da 2.500€

Una donna ha subito un furto di una collana del valore di 2.500 euro durante un abbraccio in strada. La vittima ha riferito che la collana è stata sfilata mentre si trovava in auto e si stava abbracciando con un'altra persona. La collana è stata poi ritrovata in un parco pubblico, mentre un secondo oggetto non è stato ancora recuperato. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a sfilare il gioiello durante l'abbraccio?. Dove sono stati ritrovati i 2.500 euro di collana rubata?. Chi ha permesso il rapido arresto della cinquantacinquenne a Lissone?. Quali sono le conseguenze giudiziarie previste per il furto avvenuto?.? In Breve Collana d'oro rubata dal collo del trentacinquenne durante un abbraccio a Lissone.. Carabinieri rintracciano la cinquantacinquenne a poche decine di metri dal luogo del furto.. Giudice dispone misura cautelare per la donna dopo l'arresto avvenuto giovedì sera.. Procedura giudiziaria avviata tramite rito della direttissima presso la caserma di Desio.. I carabinieri di Lissone hanno arrestato una donna di 55 anni di origine peruviana dopo che ha sottratto una collana d’oro da 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lissone, furto dopo un passaggio in auto: rubata collana da 2.500€ Notizie correlate Lissone, con la "tecnica dell'abbraccio" gli ruba una collana d'oro: presaUn passaggio in auto trasformato si è trasformato in pochi secondi in un furto con destrezza. Furto al Villaggio. Sette zaini ritrovati in un’auto rubataLa chiamata arriva alla centrale operativa di via Moscova quindici minuti prima della mezzanotte di mercoledì: un ventinovenne ungherese, membro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Recuperato un furgone rubato dopo un inseguimento, nel cassone 300 chili di rame; Trecento chili di cavi in rame nel furgone rubato: rinvenuti dai Carabinieri di Crema dopo l'inseguimento. Ma i malviventi si danno alla fuga e riescono a dileguarsi; Inseguito un furgone rubato. All’interno 300 chili di rame; Carabinieri recuperano un furgone rubato carico di tre quintali di rame. Lissone, un abbraccio e ruba la collana da 2.500 euro: una 55enne arrestata per furtoSi è fatta dare un passaggio in auto, da Seregno, da uno sconosciuto, poi, ... msn.com Lissone, ruba una collana con la tecnica dell’abbraccio: arrestata una 55enneLISSONE - I Carabinieri della Stazione di Lissone hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 55 anni, residente a Milano e già nota ... monzaindiretta.it Zampe in festa: giornata del benessere animale Torna a Lissone la seconda edizione di Zampe in festa, l’iniziativa dedicata alla tutela degli animali e alla promozione di una cultura del rispetto e della convivenza responsabile. Domenica 10 maggio Dal - facebook.com facebook