Furto al Villaggio Sette zaini ritrovati in un’auto rubata

Un furto al Villaggio ha portato al ritrovamento di sette zaini nascosti in un’auto rubata. La segnalazione arriva alle 23:45 da un membro dello staff dei Giochi, che spiega come il localizzatore Air Tag nel suo bagaglio indichi l’auto sospetta in via Morivione, nell’area Antonini. Gli agenti intercettano immediatamente il veicolo e trovano gli zaini, tra cui alcuni contenenti dispositivi elettronici e abbigliamento. La vicenda resta sotto approfondimento investigativo.

© Ilgiorno.it - Furto al Villaggio. Sette zaini ritrovati in un’auto rubata

La chiamata arriva alla centrale operativa di via Moscova quindici minuti prima della mezzanotte di mercoledì: un ventinovenne ungherese, membro dello staff della squadra ungherese impegnata ai Giochi, dice che il dispositivo di localizzazione Air Tag inserito nella sua valigia segnala che il bagaglio si trova in via Morivione, in zona Antonini. A poco più di un chilometro dalla sede del Villaggio olimpico di via Lorenzini. Il magiaro aggiunge che la borsa gli è stata rubata dal van del team. I carabinieri del Radiomobile seguono quella traccia e si ritrovano davanti a una Renault Captur di colore scuro parcheggiata in strada.